У помешканні Лариси Возницької – обшук

У помешканні екс-директора Львівської національної галереї мистецтв, доцента кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв, голови Асоціації реставраторів Львівщини триває обшук за заявою чинного директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка. Про це у своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Ігор Васюник.

«В помешканні Лариси Возницької зараз проводить обшук поліція. В рамках відкритого кримінального провадження за фактом, начебто, викрадення якихось книг з Музею книги. За заявою нинішнього керівника картинної галереї Тараса Возняка», – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, це брудна кампанія проти тих, хто хотів зберегти спадщину Бориса Возницького (покійного мистецтвознавця, директора Львівської галереї мистецтв, батька Лариси Возницької).

«Я вам скажу що це є. Це є брудна кампанія проти тих, хто ще хотів зберегти спадщину Бориса Возницького. Брудна кампанія, наслідком якої буде те, що багато цінних надбань (такі як, до прикладу, картинна Альтамонте) опиняться за кордоном. Вже направив своїх юристів до п.Лариси», – йдеться уповідомленні Ігора Васюника.

Як стало відомо Львівському порталу із місця події, обшук проводиться на підставі ухвали суду. Зокрема мова про кримінальне провадження від 5-го січня 2017 року, за фактом зникнення 431 музейного предмету (старовинні книги та стародруки).

Як відомо, у вересні 2016 року директором Львівської галереї мистецтв став Тарас Возняк. У конкурсі на цю посаду тоді брала участь в.о. керівника галереї Лариса Разінкова-Возницька. Невдовзі у Львові закрутився скандал довкола встановлення меморіальної таблиці Борису Возницькому.

У січні цього року Тарас Возняк зробив шокуючу заяву щодо зникнення майже сотні стародруків, натякнувши, що до їх зникнення причетне колишнє керівництво галереї мистецтв. Лариса Разінкова-Возницька назвала такі закиди фальсифікованим нападом. У травні Лариса Разінкова-Возницька заявила, що керівництво Львівської галереї мистецтв закриває частину музеїв.