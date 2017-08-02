У Садового фіксують шквал скарг львів’ян на маршрутки 

У міськраду надходять численні скарги мешканців, які не задоволені роботою приватних транспортних перевізників, зокрема через недотримання графіку руху. У зв’язку із цим, перевізникам, до роботи яких є найбільше зауважень, було надіслано листи-попередження про розірвання з ними угоди на перевезення. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, передає прес-служба ЛМР.

«У нас є претензії практично до всіх перевізників. Тому, в межах тих повноважень, які в нас є відповідно до договору і законодавчих повноважень, ми можемо ініціювати розірвання договору. Відповідно ми надіслали такі попередження перевізникам. Ми маємо право розривати договори.

Зараз ми очікуємо на зворотну реакцію від перевізників на наше попередження. Я передбачаю, що вони звернуться до суду і будуть опротестовувати наші листи», – розповів Сергій Бабак.

За його словами, вдаватися до таких дій змушені через численні скарги мешканців, які незадоволені роботою приватних транспортних перевізників, зокрема, недотримання графіку руху, не забезпечення планової кількості транспортних засобів на міських автобусних маршрутах, що є порушенням укладених із ними договорів.

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