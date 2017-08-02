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У Гарнізонному храмі сьогодні звучатиме концерт лондонського рок-хору

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2 серпня о 20:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна,11) відбудеться Благодійний концерт рок-хору Лондона на підтримку доброчинних проектів Фундації святого Миколая Центру Військового Капеланства ЛА УГКЦ, повідомляє Капеланство.info.

Рок-хор є найбільшим у світі сучасним хором, що походить з Великої Британії. Він отримав 3 нагороди від Книги Рекордів Гінеса. У квітні 2017 року він налічував більш ніж 25000 учасників у понад 350 локаціях по Великій Британії.

Живе, багатоголосе виконання воістину заворожує, Виконувані мелодії наповнені динамікою, багатою гармонією і різноманітністю звучання. Вас чекають надихаючі композиції, які нікого не залишать байдужим. Автентичне і запальне виконання гарантовано підкорить серце кожного глядача.

Отож, львів’ян запрошують на захід.

Довідка

Головним завданням «Фундації св. Миколая» є через пропагування особи святого Миколая Чудотворця – великого доброчинця, який щодня у світі потребує добрих рук для продовження своєї місії, підтримувати проекти, які пов’язані із душпастирством (капеланським служінням) серед дітей-сиріт, військовослужбовців, студентів та в’язнів.

Зокрема, завдяки фонду стали можливими паломництва військових та курсантів до святих місць, дні духовної віднови для учасників АТО, проведення таборів для сиріт та студентів.

Отримали підтримку сім’ї біженців із Луганська та Донецька, а також допомогу потребуючі (діти з особливими потребами, постраждалі в результаті ДТП і малозабезпечені родини).

Це також підтримка студентського театру «САД» та студентської англомовної школи.

Це щоденна духовна опіка бійців АТО на Яворівському полігоні та проведення для них екскурсій до м. Львова та святих місць.

Також завдяки Фундації для українських воїнів, які перебувають у зоні АТО, закуповуються вервички, медалики, хрестики, друкуються іконки та буклети  із молитвами.

Фото: Львівська газета

 

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