Перехрестя вулиць Личаківська-Мечникова обіцяють відкрити аж з вересня

Для відкриття проїзду транспорту перехрестя вул. Личаківська-Мечникова необхідно перепідключити колектори. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вчора у нас була нарада по усіх об’єктах по співпраці з компанією «Онур». Щоб відкрити для проїзду перехрестя вул. Личаківська-Мечникова, то не дорога нас тримає, а старі колектори. На вул. Личаківській є два старих колектори. Під час капітального ремонту дороги основне завдання – це заміна колектора. Відповідно прокладається новий, який має замінити старі. Старі колектори прокладені на глибині 4-7,5 м.

Нам не вистачило півтора місяці для перепідключення колекторів на вул. Круп’ярській. А нещодавні сильні зливи продавили старі колектори, вони дали тріщину і є протікання, що спричинило просідання дорожнього покриття. Тому є ризики пускати транспорт, адже від трамвая буде іти вібрація і можливе поглиблення просідання. Зараз укладатимемо угоду з фірмою, яка сучасними методами – ехо-локацією, перевірить чи є порожнеча у місцях, де маємо просідання. Будемо все перевіряти. Якщо є порожнеча, то будемо заливати цю порожнечу бетоном.

Також зараз шукаємо проектне рішення, щоб в районі вул. Круп’ярської переключити колектори. Якщо ми знайдемо таке рішення, то відкриємо перехрестя у вересні», – розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що перехрестя вулиць Личаківська-Мечникова відкриють наприкінці липня.

Фото: ЛМР