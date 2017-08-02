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Найкращим спортсменом Львівщини у липні став каратист Станіслав Горуна

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Каратист Станіслав Горуна став найкращим спортсменом Львівщини за підсумками липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками липня 2017 року майстра спорту України міжнародного класу, одного з кращих каратистів сучасності, львів’янина Станіслава Горуну.

Цим почесним званням Станіслав Горуна вшанований за здобуття золотої медалі Х Всесвітніх Ігор (Вроцлав) у змаганнях каратистів. Вихованець Антона Нікуліна став першим в Україні чемпіоном World games з карате.

Незабаром відбудеться урочиста церемонія вшанування найкращого спортсмена та його тренера, Заслуженого тренера України Антона Нікуліна.

В січні 2017 року також був номінований як кращий спортсмен Львівщини.

Залишається побажати Станіславу Горуні й надалі примножувати спортивну славу Львівщини!

Довідково

Горуна Станіслав Миколайович – народився 1 березня 1989 року у м. Львові, вихованець спортивного клубу «Юніон», майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з карате, виступає в категорії куміте (-75 кг).

Срібний призер Чемпіонату Європи 2014 року, срібний призер Чемпіонату Європи 2017 року в індивідуальній категорії та бронзовий призер – в командному куміте, бронзовий призер Чемпіонату Світу 2014 року, дворазовий переможець серії турнірів K1 PremierLeague (2013, 2014), шестиразовий чемпіон України з карате.

Навчався у львівській середній загальноосвітній школі № 53 з поглибленим вивченням англійської мови (з 2007 року – гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов). У 2011-му році закінчив юридичний факультет Львівського Національного університету ім. Івана Франка, спеціальність – правознавство.

Першим і єдиним тренером Станіслава Горуни є Заслужений тренер України, старший тренер національної збірної команди України з карате Антон Нікулін.

Фото: ЛОДА

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