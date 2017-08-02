На Львівщині викрили міні-заводи із виробництва фальсифікованої горілки

Співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, обласної поліції та прокуратури за участю КОРД провели 52 обшуки на території чотирьох областей. Вилучили понад 80 тон спирту та 90 тисячі фальсифікованої алкогольної продукції. Загальна вартість вилученого – 30 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

До оперативників Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції надійшла інформація про діяльність підпільних цехів з виробництва фальсифікованої горілки. Оперативники підрозділу скрупульозно проаналізували географію потрапляння у торговельну мережу Західного регіону держави значних партій такої продукції.

Правоохоронці не тільки встановили знаходження міні-заводів, але й так званих “перевалочних баз”, організаторів “алкогольного бізнесу” та майбутні маршрути поставок фальсифікованої продукції. Крім того, перекрили канали поставки спирту для потреб міні-заводів та встановили місце виготовлення поліграфії.

Так, масштабне виробництво алкоголю організували мешканці Львова – рідні брати 24-х та 27-ми років. Міні-заводи розташовувались у Пустомитівськомута Стрийському районах Львівської, Мукачівському районі Закарпатської та Тернопільському районі Тернопільської областей.

Аби не привертати увагу, підпільні підприємства функціонували у закритому режимі. Усі працівники заступали на виробництва за вахтовим методом. Понад 30 осіб, які за добу могли виготовляти до 40 тисяч пляшок фальсифікату. Деякі з них вже мали проблеми із законом в частині незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Так звані “перевалочні бази” фальсифікату знаходились у м. Виноградів Закарпатської області, м. Ковелі Волинської області, а також у Мостиськомута Сокальському районах Львівської області. Дана продукція реалізовувалась великими партіями на територіях прикордонних районів всього Західного регіону держави.

Вранці 1 серпня оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі обласної поліції та представники прокуратури області за участю КОРД та батальйону поліції особливого призначення поліції Львівській області розпочали одночасне проведення 52-х обшуків. Заходи проходили на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської та Волинської областей.

Правоохоронці вилучили понад 80 тонн спирту, 90 тисячі пляшок фальсифікованої алкогольної продукції різних торговельних марок, сотні тисяч підроблених марок акцизного податку та етикеток. Також, вилучили обладнання для незаконного виробництва фальсифікату. На одній із “перевалочних баз” оперативники управління захисту економіки виявили різну зброю та набої до неї.

У організаторів підпільного бізнесу вилучено понад мільйон гривень, а також належні їм автомобілі елітних марок.

Крім того, затримали вантажний транспорт, який знаходився у «рейсі». Так, у Вінницькій області зупинили автомобіль, в якому знаходились пусті бочки з-під спирту, а у водія мільйон гривень від його реалізації. На Рівненщині затримали вантажівку, набиту скляною тарою. За результатами проведення обшуку у типографії вилучено понад мільйон етикеток з логотипами різних товаровиробників алкогольної продукції.

За попередніми даними вартість вилученої алкогольної продукції становить 30 мільйонів гривень. Загальна сума вилучених коштів понад 2,4 мільйона гривень.

На даний час в порядку статті 208 КПК України затримано 4 особи: організатори та “прораби” нелегальних виробництв. До речі, останніх співробітники УЗЕ у Львівській області та слідчі обласної поліції затримували за організацію аналогічного бізнесу, але суд відпустив їх під заставу. На даний час справа відносно них розгадається в суді.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Фото: поліція