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На Львівщині судитимуть жінку, яка жорстоко вбила свого співмешканця

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На Львівщині судитимуть жительку Житомирщини судитимуть за умисне вбивство співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування за фактом вбивства 39-річною жінкою свого співмешканця, яке відбулось 6 травня у м. Яворові.

Так, встановлено, що конфлікт у квартирі потерпілого відбувся на побутовому ґрунті та виник у стані алкогольного сп’яніння громадянки. Зловмисниця завдала чоловікові один ножовий удар у ділянку живота, що спричинило поранення несумісне із життям.

Правоохоронцям оперативно вдалось встановити особу підозрюваної – нею виявилась раніше судима за вчинення розбійного нападу жителька Житомирської області.

За цим фактом місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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