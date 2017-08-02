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На Львівщині школяр разом з однокласниками врятували потопаючого юнака

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В Перемишлянському районі юнак разом із однокласниками врятували потопаючого. Потерпілий був доставлений в реанімаційне відділення лікарні. Зараз його життю вже нічого не загрожує.Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Перемишлянське відділення поліції 1 серпня надійшло повідомлення про те, що 18-річний хлопець пішов купатися в озері у селі Липівці та потонув.

Правоохоронці встановили, що очевидцем події став місцевий мешканець, ровесник потерпілого, який разом із однокласниками відпочивав біля водойми. Молоді люди витягнули юнака на берег, надали першу допомогу та викликали «швидку».

Медики доставили потерпілого в реанімаційне відділення лікарні. Наразі жодних загроз його життю немає.

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