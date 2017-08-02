Минулої доби у зоні АТО загинув один український військовий

Минулої доби у зоні АТО загинув один українськи військовий, ще один отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє штаб АТО, передає Львівський портал.

Минулої доби ситуація у зоні АТО загострилась. Російсько-терористичні угруповання не лише суттєво активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування а й застосовували озброєння заборонене Мінськими домовленостями. Найбільше провокацій противника зафіксовано після 18 години.

Так, на Донецькому напрямку, ворог тричі з гранатометів обстрілював наші укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки бойовики декілька разів били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А близько 22 години злочинці застосовували міномет калібру 120 міліметрів, зенітну установку, великокаліберні кулемети по українських захисниках у Троїцькому. Крім того, ворожі міномети працювали неподалік Майорська, Верхньоторецького, Зайцевого.

На Луганському напрямку противник здебільшого використовував стрілецьку зброю. Так, під ворожим вогнем, увечері і вночі опинились наші опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. А близько 19 години, внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці, отримав смертельне кульове поранення український військовий.

Найменше обстрілів наприкінці доби було на Приморському напрямку. Проте і тут бандформування зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці.

У свою чергу українські військові оперативно і часто агресивно відповідали ворогу примушуючи його припиняти провокації.

Також варто додати, що вчора зранку бойовики обстріляли будинки мирних мешканців селища Водяне із заборонених Мінськими домовленостями чотириствольних реактивних систем залпового вогню.

Пускову установку цієї зброї злочинці зробили більш мобільною, змонтувавши її в кузові вантажівки. На щастя, постраждалих серед місцевих мешканців немає.

Майже у той же час, о 8.15 бандити влаштували підриви інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Старомихайлівка, щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку ЗСУ. Таким чином, за нашою оперативною інформацією, противник намагається дискредитувати українську армію напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи, яке незабаром проходитиме у Мінську.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 34 рази порушили перемир’я. 10 разів ворог застосовував міномети, 5 – озброєння БМП, 13 разів бив з гранатометів. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення.