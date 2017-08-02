Львівщина приймає національні велосипедні змагання та міжнародні трекові перегони «Гран-Прі Галичини-2017»

Упродовж 11-14 серпня на критому велотреку навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у м. Львові (вул. Клепарівська, 39-а) відбудеться серія представницьких змагань з велосипедного спорту (трек): міжнародні змагання “Гран-Прі Галичини-2017”, Кубок України (командна гонка, медісон) та чемпіонат України (олімпійські номери програми, юнаки, дівчата). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях візьмуть участь близько 200 найсильніших велосипедистів національного рівня, які представлятимуть 10 областей України, а також команди з Литви, Словаччини, Білорусі, Польщі, Чехії, Азербайджану та інших країн Європи.

Початок змагань 11 серпня о 16:00 год.

Контактні особи:

Володимир Набойщіков – суддя змагань, суддя національної категорії, заступник голови Львівської обласної федерації велосипедного спорту, тел. 067 78 35 231.

Орест Куценко – старший тренер збірної команди України з велосипедного спорту (трек), тел. 067 77 34 086.

Фото: ЛОДА