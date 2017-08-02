Львів’янам вдвічі збільшать тариф на вивезення сміття?

У п’ятницю виконавчий комітет Львівської міської ради планує вдвічі збільшити тариф на послуги з вивезення побутових відходів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський, передає Львівський портал.

«Епопея зі сміттям у Львові триває вже рік. І, на жаль, єдиним поступом у даному питанні є лише зміна суб’єкту, який відповідає за вивезення твердих побутових відходів. Ми з моїми колегами-депутатами впродовж цілого року йшли на зустріч міському голові, щоразу погоджуючи додаткові суми на утилізацію сміття, сподіваючись на те, що місто таки запропонує кроки до вирішення цієї проблеми Львова.

На жаль, після року освоєння мільйонів гривень громади, гучних заяв, звинувачень усіх довкола, міська влада нарешті спромоглась на рішення. Однак, на наше велике здивування, дане рішення жодним чином не відстоює інтереси громади – навпаки, Львівська влада продовжує “залазити у кишені” містян», – обурився депутат.

І додав, що у п’ятницю виконавчий комітет Львівської міської ради планує збільшити вдвічі тарифи на послуги з вивезення побутових відходів з 1 вересня 2017 року.

Відтак Ігор Телішевський оприлюднив відповідні проекти рішення, які пропонуватимуться для розгляну виконавчим комітетом ЛМР.

Фото: І.Телішевський, Кореспондент.нет.