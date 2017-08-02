Із початку року у Львові зафіксували 61 пожежу сухої трави

Загалом з початку року у Львові обліковані вже 61 пожежа сухої рослинності та 14 пожеж на тофовищах, і близько 90% таких пожеж спричиняє людська недбалість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Значно зросли пожежі в екосистемах. Вже в цьому році офіційно зареєстровано понад 78 пожеж, з них 61 – спалювання рослинності, 14 – пожежі на торфах і 3 – спалювання сміття. Якщо порівнювати з 2016 роком, то це в декілька разів більше, бо в 2016 році за весь рік було 28 пожеж, із них 11 – торфи і 17 спалювання рослинності. Тішить лише те, що і торік, і зараз немає смертей під час таких пожеж, хоча в області в цьому році було 2 випадки загибелі. Зараз починаються жнива, а при жнивах дуже часто палять стерню, тому ми ще раз застерігаємо мешканців не спалювати сухостою, бо це загрожує виникненням масштабних пожеж, що є дуже небезпечним для здоров’я і життя людей, особливо для тих, хто має серцеві та алергічні захворювання і проблеми з дихальними шляхами. А горіння торфу завдає значних економічних та екологічних збитків місту і загрожує виникненням надзвичайних ситуацій місцевого рівня», – наголошують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Водночас, містян застерігають, що відповідно до чинного законодавства, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на громадян від 170 до 340 грн. і на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. При повторному підпалюванні – штрафи для громадян – від 170 до 340 грн., на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн. А за порушення, вчинені у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, штрафи зростають вдвічі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР нагадує правила безпеки під час виникнення масових пожеж в лісах та природних екосистемах:

– не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте вогонь з краю в найбільш безпечному місці проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;

– з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму поширення вогню;

– якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму, якщо вона є поблизу, або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі;

– гасити полум’я невеликих пожеж можна, збиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

– під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте із виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте із ними зв’язок з допомогою голосу;

– будьте обережні в місцях горіння високих дерев – вони можуть звалитися та травмувати вас;

– особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватись глибокі вирви, тому рухайтесь по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

– після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Перша допомога при опіках:

– посадіть або покладіть постраждалого;

– обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хвилин і більше), але будьте обережні, щоб не допустити переохолодження постраждалого особливо в холоднішу пору року;

– якщо є можливість, то зніміть з уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття ще до того, поки ці місця не почали набрякати;

– зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише у тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;

– шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом;

– всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чисті серветки);

– викликати швидку медичну допомогу.

Мешканців міста просять не бути байдужими до довкілля і свого здоров’я, бути обережними і не забувати телефонувати на «101» та «102», коли бачать спалювання сухої рослинності.