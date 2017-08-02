Чоловік, який двічі викликав львівських патрульних без причини, нарвався на штраф

Патрульні винесли постанову на чоловіка, який двічі викликав патрульних без поважної причини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні екіпаж патрульної поліції отримав виклик на площу Міцкевича, де заявник побачив підозрілих осіб. Патрульні прибули на місце та зустрілися з заявником, який розказав, що його побили та вказав на осіб. Інспектори підійшли до вказаних чоловіків, вони виявилися громадянами іншої держави та розказали патрульним, що заявник сам підійшов до них та почав кричати, що вони підозрілі. Оскільки в чоловіка не було тілесних ушкоджень, а сам він поводився досить агресивно, патрульні прийняли рішення доставити його до відділку поліції для з’ясування всіх обставин. Інспектори дізналися, що це не перший випадок виклику патрульних цим чоловіком, який не підтвердився. З огляду на це патрульні винесли на заявника постанову за ст.183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).