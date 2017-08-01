За півроку у Львові склали 375 протоколів через порушення правил торгівлі

За перше півріччя 2017 року працівники «Муніципальної дружини» склали 375 протоколів щодо порушення правил торгівлі та благоустрою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Згідно ухвали ЛМР ми маємо повноваження виписувати приписи про самовільне усунення порушення. Якщо протягом 5-ти днів порушник його не ліквідує, то ми виписуємо адмінпротокол. Ці протоколи опрацьовують наші юристи і відправляють в районні адміністрації для винесення штрафу.

При затриманні порушника, якщо він відмовляється надати свої документи, ми змушені викликати патрульну поліцію для встановлення особи. Якщо не вдається це зробити, то представник патрульної поліції з нашим працівником переміщуються в райвідділок нацполіції для встановлення особи.

Тому, сама процедура затягує нашу роботу. Ще одна проблема – те, що зараз, згідно з законодавством скоротили термін перебування порушника у відділку – до 3 годин. Тому, якщо за три години не буде встановлено особу, то її мусять відпустити.

Саме тому 28 липня ми скликали всеукраїнський з’їзд «Муніципальних дружин», під час якого ми обговорювали наші проблемні питання через законодавство. Законопроект про «Муніципальну варту» вже два читання пройшов, але досі не підписаний», – розповів директор ЛКП «Муніципальна дружина» Роман Хом’як.