Як обрати правильний кавун і не отруїтися ним

Сонячні промені спекотного літа так зваблюють поласувати шматочком солоденького кавуна та медової диньки. Проте слід пам’ятати, що основну небезпеку баштанних культур становить перевищення допустимого рівня вмісту нітратів – солей азотної кислоти, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини. Коли нітрати потрапляють в організм, утворюються небезпечні сполуки, такі як нітрозаміни, які акумулюються в організмі здебільшого в печінці та спричиняють гастрит, холецистит, панкреатит та інші хвороби. Про це повідомляють у Львівському обласному лабораторному центрі .

Про те, що кавун «неякісний» підкаже його ненатуральний, яскравий колір м’якоті, жовто – коричневі прожилки, а також дуже гладке місце зрізу.

Отож існує декілька правил при купівлі баштанних, дотримання яких збереже від отруєння цими ягодами:

У жодному разі не купуйте баштанні на стихійних ринках, у наметах, які розташовуються уздовж автотрас. Не купуйте у таких продавців, у яких кавуни складені купами просто на землі, оскільки Ви не знаєте спосіб використання даної ділянки до цього. Не купуйте розрізані навпіл кавуни, щоб уникнути бактеріального отруєння. Якщо кавуни ще й накриті поліетиленовою плівкою, то маєте всі шанси отруїтися нітратами, оскільки під дією сонця і плівки утворюється паровий ефект, внаслідок якого рівень нітратів різко підвищується. Не слід купувати баштанні з пошкодженою шкіркою або вм’ятинами. Бактерії швидко розмножуються на солодкій поверхні пошкодженого плоду і при вживанні можливе виникнення розладів шлунково-кишкового тракту. Перед споживанням баштанних їх обов’язково треба помити під проточною теплою водою. Коли вживаєте кавун або диню, не доїдайте до шкірки – бо саме в ній сконцентрований найбільший вміст нітратів. Розрізані баштанні можна зберігати в холодильнику не більше однієї доби.

А якщо Ви засвоїли всі небезпеки, які несуть нітратні баштанні для нашого здоров’я – саме час завітати та перевірити їх на вміст нітратів, залишкових кількостей пестицидів, токсичних елементів у вигляді солей важких металів ( свинець, цинк, кадмій, мідь, миш’як, ртуть), радіонуклідів в ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», який знаходиться за адресою: м. Львів., вул. Круп’ярська, 27., тел. 275-60-61.