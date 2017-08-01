В Україні ініціювали журналістську премію імені Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка

Сьогодні, 1 серпня 2017 року стартував Всеукраїнський конкурс на здобуття журналістської премії імені Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка. Про це повідомив співзасновник премії та член оргкомітету конкурсу Олександр Аронець, передає УНІАН.

Він зазначив, що премія ім. Василя Сергієнка – це громадська ініціатива журналістів, громадських діячів, активістів Революції гідності, запроваджена задля належного вшанування пам’яті Героя Небесної сотні, журналіста та поета, жорстоко вбитого за журналістську та громадську діяльність.

За словами Аронця, ініціатива ставить на меті підтримати талановитих та сміливих регіональних журналістів-розслідувачів, популяризувати громадську активність та розслідування корупційних діянь місцевих «еліт».

«Ми хочемо знайти тих регіональних журналістів, безстрашних, які розслідують та багато пишуть про місцеву корупцію, в тому числі, в органах влади. Які пишуть як Василь Сергієнко, які не бояться це робити. Можливо вони пишуть у якусь маленьку газету, ми про це зараз не знаємо, а місцеві «князьки» це все блокують, платять виданням, які не випускають матеріали. І такий конкурс дає змогу їм оголосити про своє розслідування на всю Україну, дає змогу привернути увагу суспільства. І власне публічністю ми захистимо цих регіональних журналістів. Тобто, конкурс надасть працівникам ЗМІ стимул продовжувати боротьбу з безкарністю та беззаконням місцевих «князьків» та допоможе убезпечити їхнє життя та здоров’я», – пояснив Аронець.

В рамках премії пропонується 5 номінацій, кожну з яких присуджуватимуть на загальноукраїнському та регіональному рівні: «Найкраще розслідування в Інтернет-ЗМІ»; «Найкраще розслідування у друкованому ЗМІ»; «Найкраще ТБ-розслідування»; «Розслідування громадськими активістами, блогерами»; «Ґран-прі від організаторів конкурсу».

Прийом робіт відбуватиметься з 1 серпня по 31 серпня 2017 року. Оцінювання робіт членами експертної ради – з 1 вересня по 7 вересня. Висунення номінантів відбувається як самостійно журналістами, так і колективно (від редакцій або видавництв) чи від імені третьої особи (фізична особа, громадська організація тощо). Заявки подаються через сайт http://serhienko.org.

«У нас є така визначна дата – Міжнародний День солідарності журналістів – 8 вересня. До цього дня ми хочемо приурочити нагородження», – зазначив співзасновник премії.

За його словами, планується вручення грошової нагороди переможцям номінацій.

Народний депутат України, член оргкомітету конкурсу Микола Княжицький висловив переконання, що ініціатива допоможе виховувати молодих журналістів справжніми патріотами.

«Заснування такої премії є надзвичайно важливим. У нас багато є премій, пов’язаних з журналістськими розслідуваннями, з журналістською діяльністю. Ця премія повинна відрізнятися від інших тим, що вона має відзначати журналістів з певними ідеалами і певними цінностями… І в мене є велике сподівання на те, що справді нам вдасться передати молодим журналістам ті цінності, які виростили в собі люди, журналісти, громадські діячі старшого покоління, які будували своє життя навколо певної громадської позиції, пов’язаної з патріотизмом і любов’ю до України», – зазначив він.

Вдова Героя Валентина Сергієнко зазначила, що Василю завжди боліла доля України.

«Він завжди боровся з несправедливістю, з корупцією. Ця громадська ініціатива – це найбільше продовження справи його життя», – зазначила вона.

Також вона нагадала, що Сергієнко був закатований 4 квітня 2014 року поблизу Корсунь-Шевченківського на Черкащині, ймовірно, за викриття злочинної діяльності представників владних структур, розслідування обставин його смерті досі триває.

«Загинув він у розквіті сил, коли приходить мудрість і людина набуває життєвого досвіду. Він був повний енергії і творчих планів. І ця енергія залишилася тут, на нашій землі. І нехай вона допомагає людям продовжити його справу», – додала вона.

Фото: fakty.ictv.ua