ОСТАННІ НОВИНИ

У Синютки обіцяють впровадити сортування ТПВ по всій області

|

Львівська ОДА планує впроваджувати роздільне сортування ТПВ у всій області. Про це сьогодні, 1 серпня, під час брифінгу повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, сьогодні Львівська ОДА, яка перебрала на себе повноваження із врегулювання сміттєвої ситуації у Львові, взялася за відновлення системи сортування ТПВ у м. Львові. До цього у Львові також були сміттєві баки для роздільного сортування ТПВ. Але, як каже директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, про реальне сортування непотребу особливо ніхто не дбав. Тому, відтепер на кожному сміттєвому майданчику мусять бути окремі контейнери для пластику, скла та паперу. Перевізників, які будуть вивозити сміття однією купою, незважаючи на сортування відходів, обіцяють карати.

«Львівська ОДА передбачила уроки в школах, в дитячих садочках, щоб привчати всіх до роздільного збору. Проситимемо і Львівську міську раду долучатися до цього. В подальшому хочемо давати такі меседжі на всю територію Львівської області. Відтак  плануємо впроваджувати роздільне сортування по всій області», – сказав Назарій Романчук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів