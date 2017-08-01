У Синютки обіцяють впровадити сортування ТПВ по всій області

Львівська ОДА планує впроваджувати роздільне сортування ТПВ у всій області. Про це сьогодні, 1 серпня, під час брифінгу повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, сьогодні Львівська ОДА, яка перебрала на себе повноваження із врегулювання сміттєвої ситуації у Львові, взялася за відновлення системи сортування ТПВ у м. Львові. До цього у Львові також були сміттєві баки для роздільного сортування ТПВ. Але, як каже директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, про реальне сортування непотребу особливо ніхто не дбав. Тому, відтепер на кожному сміттєвому майданчику мусять бути окремі контейнери для пластику, скла та паперу. Перевізників, які будуть вивозити сміття однією купою, незважаючи на сортування відходів, обіцяють карати.

«Львівська ОДА передбачила уроки в школах, в дитячих садочках, щоб привчати всіх до роздільного збору. Проситимемо і Львівську міську раду долучатися до цього. В подальшому хочемо давати такі меседжі на всю територію Львівської області. Відтак плануємо впроваджувати роздільне сортування по всій області», – сказав Назарій Романчук.