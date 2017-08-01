У поліції повідомили подробиці ДТП з автобусом у Гамаліївці: загинув водій

Поблизу Львова рейсовий автобус потрапив у ДТП, водій загинув. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, зараз їх оглядають лікарі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 1 серпня, близько 13.30 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водієві рейсового автобуса, який слідував за маршрутом Радехів – Львів, раптово стало погано, він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і в’їхав у відбійник.

Водій автобуса помер на місці події, двоє пасажирів, чоловік і жінка, звернулися за допомогою лікарів.

Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті водія, з’ясовують кількість пасажирів та обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.