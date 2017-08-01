У Львові мало не вчаділо двоє людей

У Львові у квартирі по вулиці Милорадовича мало не вчаділо двоє людей. Серед постраждалих 12-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Небезпечна подія сталася 31липня. Близько 16:10 надійшл повідомлення, що в квартирі по вул. Милорадовича в м. Львові, отруїлися чадним газом дві особи: 37-річну жінку із (6% карбоксигемоглобіну) госпіталізована до ОКЛ, а 12-річну дівчинку із (3% карбоксигемоглобіну) госпіталізували до ОДКЛ.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу до квартири. Причини події з’ясовуються.