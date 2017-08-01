Тонни сміття з перевантажувальної станції у Львові мають вивезти до кінця місяця

Із перевантажувальної станції компанії «АVЕ», що на вул. Північній, обіцяють повністю вивезти сміття до кінця серпня. Про це сьогодні, 1 серпня, під час брифінгу повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарій Романчук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Починаючи з п’ятниці з перезавантажувальної станції почалося активне вивезення сміття. Був керівник підприємства, просив вибачення за те, що не дотримані терміни вивезення ТПВ, а сміття мали прибрати до 1 серпня. Просив з розумінням поставитися до цього та пояснював, що вони зараз налагоджують свою логістику вивезення», – сказав він.

Водночас Назарій Романчук наголосив, щодо кінця серпня ТПВ мають вивезти із перезавантажувальної станції: «Протягом цього місяця вони дали зобов’язання, що вони повністю це сміття вивезуть».

Як повідомляв раніше Львівський портал, на цій перевантажувальній станції у Львові накопичилось 6 тисяч тонн сміття.

Фото: ЛМР