Сортування сміття у Львові. Перевізників, які вивозять все однією купою, будуть карати

Львівська ОДА, яка перебрала на себе повноваження із врегулювання сміттєвої ситуації у Львові, взялася за відновлення системи сортування ТПВ у м. Львові. До цього у Львові також були сміттєві баки для роздільного сортування ТПВ. Але, як каже директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, про реальне сортування непотребу особливо ніхто не дбав, передає кореспондент Львівського порталу.

«Як ми і обіцяли, з 1 серпня відновлюємо систему роздільного збору сміття, яка була запущена протягом трьох років, але не працювала. Сьогодні нами пропрацьовано всі логістичні схеми роботи роздільного сортування. Перевізниками встановлені додатково відповідні контейнерні майданчики: нині є 1648 контейнерів для роздільного збору сміття. У найближчі 2-3 дні разом з перевізниками проведемо об’їзд території і доставимо контейнерні майданчики там, де це необхідно», – розповів він.

Так, тепер на кожному сміттєвому майданчику мусять бути окремі баки для паперу, пластику та скла. Директор департаменту ЖКГ зауважив, що контейнери є новенькими і перевізники купляли їх за кордоном.

«Сьогодні наша ціль – привчити людей до роздільного збору та зменшити кількість сміття, яке продукує Львів. Це зменшить навантаження на полігони області та за її межами, а також фінансове навантаження, яке лягає в основу тарифу», – сказав він.

За словами Назарія Романчука, вже є відповідні угоди щодо утилізації вторсировини.

«Із перевізниками, з приватними структурами, які займаються закупівлею вторсировини, проведена відповідна робота. Перевізники уклали відповідні угоди. І віднині вже чітко знаємо, куди вивозитиметься і утилізовуватиметься вторсировина».

На питання журналістів, чи каратимуть перевізників, які не зважатимуть на сортування і вивозитимуть все однією купою, Назарій Романчук відповів:

«У попередні роки була така практика і, на жаль, всі перевізники так і робили. Тому, звертаємося до мешканців: якщо бачитимете факти того, що перевізник скидає сміття в одну машину, прошу звертатися на «гарячу лінію» області або в безпосередньо в наш департамент, щоб ми могли оперативно реагувати. В подальшому цей перевізник нестиме відповідні покарання».

Водночас він закликав мешканців Львова з усією серйозністю віднестися до сортування ТПВ і привчати до цього своїх дітей:

«Хочу закликати мешканців, щоб вони свідомо віднеслися до цієї роботи, і, починаючи від сьогодні, зайнялися роздільним сортуванням сміття і привчали до цього своїх рідних та дітей».

Додамо, що на початку липня львівська мерія започаткувала акцію щодо сортування відходів. Відповідні наліпки із маркуванням органічних відходів змішаних відходів; пластику; скла розклеювали на сміттєвих баках у Львові.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Олег Синютка назвав такі дії міської влади профанацією, адже система сортування ТПВ може запрацювати лише після очищення міста Лева від непотребу.

Водночас додамо, що 24 липня губернатор похвалився, що Львів вдалося очистити від сміття і його вивіз відбувається у системному порядку.