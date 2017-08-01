Синоптик розповіла, коли Україну покине пекельна спека

Пекельна спека в Україні триватиме до 10 серпня. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Львівський портал.

«Не буду тут влаштовувати хорор з оприлюдненням цифр, градусів та екстрем, але нижче +30 може бути лише вночі.Так, будуть якісь жалюгідні коливання вниз, у суботу-неділю, та й то лише на півночі.

А так – спека», – написала вона.

Окрім цього вона зазначила, що за попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня.

«На сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня»,- додала Наталія Діденко.

Фото: 24 канал