Реконструкція перинатального центру у Львові. Основні будроботи планують завершити до 15 вересня

На території Львівського обласного клінічного перинатального центру на вулиці Джорджа Вашингтона,6 триває реконструкція. Основні будівельні роботи тут планують завершити до 15 вересня. Про це повідомила заступник голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Вона зазначила, що сьогодні на території центру провели виїзну нараду.

«Підрядники працюють активно, завершують заливати стяжки у двох корпусах на об’єкті», – зауважила Ірина Гримак.

Водночас вона наголосила, що до 15 вересня тут мають завершити основні будівельні роботи:

«Наразі рухаємося за графіком і до 15 вересня хочемо встигнути завершити основні будівельні роботи, а в подальшому – перейти до побілки стін та внутрішнього облаштування медичного закладу».

Як повідомляв Львівський портал, 9 лютого Кабмін ухвалив рішення про виділення державної субвенції в розмірі 45 млн грн на відновлення будівельних робіт у Львівському обласному перинатальному центрі.

Також зазначалося, що виділених Кабміном коштів для реконструкції перинатального центру є недостатньо. Відтак трудовий колектив Львівського перинатального центру звернувся до Львівської обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування реконструкції заклад.

Згодом стало відомо, що всього для відкриття перинатального центру потрібно до 180 мільйонів.

Отож, 14 лютого Львівська облрада звернулася до Кабміну з проханням знову виділити гроші для центру.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Гримак