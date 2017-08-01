На Львівщині перевірять усі заклади відпочинку

На території кожного району Львівщини перевірять усі заклади відпочинку на дотримання необхідних норм. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Про це під час апаратної наради ЛОДА учора повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. Очільники райдержадміністрацій отримали доручення оглянути та перевірити усі заклади відпочинку на території районів.

Проінспектувати діяльність цих закладів, обстежити їх та дослідити готовність приймати відпочивальників допомагатимуть представники ГУ Держспоживслужби у Львівській області.

Фото: ЛОДА