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Львів’яни почали скаржитись на вуличних музикантів

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За перше півріччя 2017 року кількість дзвінків на гарячу лінію Центру безпеки міста становить 2001. З них 195 звернень – щодо шуму через вуличних музикантів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Щодо звернення мешканців через шум, то важко вповні вирішити такі ситуації, оскільки маємо прогалини в законодавстві. Адже, якщо мешканці скаржаться на шум, то цей шум мав би вимірюватися. У законі прописано, що шум має не перевищувати 4 децибели. Але ліцензійного приладу, який би це виміряв, не передбачено. Ні патрульна, ні нацполіція такого приладу не мають. Тому виміряти цю одиницю і довести порушення дуже складно», – розповів Роман Хом’як, директор ЛКП «Муніципальна дружина».

За його словами, станом на сьогоднішні «Муніципальною дружиною» також охороняється 17 комунальних підприємств. Також підприємство супроводжує усі масові заходи у Львові (фестивалі, прощі, ходи).

Фото: YouTube

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