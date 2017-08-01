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Львів’ян запрошують на безкоштовні Літні образотворчі студії

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Сьогодні, 1 серпня, на базі кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв вперше провели безкоштовні Літні образотворчі студії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, заняття ознайомлять слухачів із ключовими принципами художньої творчості шляхом опанування базових мистецьких дисциплін – рисунку та живопису.

Заняття відбуваються в історичних навчальних майстернях ЛНАМ. Разом із викладачами слухачі студії створюватимуть серії творчих робіт, експериментуючи з форматом, текстурою і кольором, використовуючи численні техніки і методи  живопису.

Після закінчення програми учасникам вручать офіційні сертифікати, підписані ректором і викладачами студії.

Заняття триватимуть до 31 серпня за адресою: м. Львів, вул. Кубійовича,38.

Телефони для довідок: (032) 276-93-76, (032) 253-35-12.

Фото: ЛОДА

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