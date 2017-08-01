Львів’ян кличуть у музей Пінзеля на виставку модерних скульптур

У Музеї Сакральної скульптури Йогана Георга Пінзеля (площа Митна, 2) відбудеться відкриття виставки скульптури з Фонду Музею Михайла Дзиндри. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Перший в Україні музей сучасної абстрактної скульптури створив у Брюховичах видатний український художник, скульптор-модерніст Михайло Дзиндра. Основою експозиції стали скульптури, привезені ним з Америки. Серед виставлених в музеї робіт майстра – ефектні скульптури “Закохані” і “Медовий місяць”, скульптурні портрети жінок і ще майже 800 скульптур.

Відкриття виставки відбудеться сьогодні о 17.00. Виставка триватиме до 31 серпня 2017 року.