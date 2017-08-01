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Гройсман розповів, звідки тимчасово може літати Ryanair

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Найбільший європейський перевізник Ryanair може тимчасово здійснювати рейси з аеропортів “Бориспіль” або “Київ”, поки в Гостомелі буде будуватися новий термінал.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтер’вю виданню “Деловая столица“, передає Європейська правда.

“Зараз ми знайшли вихід із ситуації, я теж хочу, щоб українці літали лоукостерами. Поки буде будуватися термінал в “Гостомелі”, “Бориспіль” або “Жуляни” на тимчасових умовах можуть надати Ryanair свої послуги”, – сказав він.

“Гостомель” має чітке завдання – створити термінал, щоб в межах півроку бути готовим приймати лоукостер. При цьому не треба забувати про регіональні аеропорти. Лоукостери повинні літати і зі Львова, і з Харкова, і з Херсона. Це дуже важливо”, – додав Гройсман.

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