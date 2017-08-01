ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Львова відбійник проштрикнув автобус з пасажирами

|

Сьогодні, 1 серпня, у Пустомитівському районі на Львівщині рейсовий автобус «Львів-Радехів» влетів у відбійник. Про це повідомляють свідки події у спільноті «Варта-1».

За даними свідків, ДТП трапилась біля села Гамаліївка. Автобус на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і влетів у відбійник.

На місці події є швидкі та поліція.

Водночас координатор «Варти-1» та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що одна людина внаслідок ДТП загинула на місці, ще двох забрала «швидка». Цю інформацію підтвердили у поліції і розповіли деталі ДТП.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів