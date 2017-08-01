Біля Львова відбійник проштрикнув автобус з пасажирами

Сьогодні, 1 серпня, у Пустомитівському районі на Львівщині рейсовий автобус «Львів-Радехів» влетів у відбійник. Про це повідомляють свідки події у спільноті «Варта-1».

За даними свідків, ДТП трапилась біля села Гамаліївка. Автобус на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і влетів у відбійник.

На місці події є швидкі та поліція.

Водночас координатор «Варти-1» та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що одна людина внаслідок ДТП загинула на місці, ще двох забрала «швидка». Цю інформацію підтвердили у поліції і розповіли деталі ДТП.