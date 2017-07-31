Як вберегтися від теплового і сонячного ударів у спеку

У найближчі дні на території Львівської області спостерігатиметься спекотна погода: 33-35 градусів тепла. За такої погоди людина може зазнати сонячного або теплового удару. Задля уникнення такої небезпеки мешканців Львівської області закликають обмежити перебування на сонці з 12:00 до 16:00 год. З відповідним зверненням до краян звернулися у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

“Першими ознаками сонячного або теплового удару є слабкість, відчуття втоми, головний біль та запаморочення. Температура тіла може піднятися до 39-40 градусів. Можуть виникати судоми і непритомність. Тому вкрай важливо надати потерпілому першу допомогу. Насамперед необхідно транспортувати його у прохолодне приміщення, покласти на спину, трохи підняти ноги, зняти одяг і відкрити всі вікна у приміщенні. Потрібно дати потерпілому випити мінеральної або чистої води”, – йдеться у повідомленні.

У випадку, коли виникає підозра, що потерпілий втрачає свідомість, слід дати йому вдихнути нашатирю або натерти скроні спиртом. Якщо постраждалому вчасно надати допомогу, то жодні ускладнення не спостерігатимуться.

При виявленні перших симптомів теплового або сонячного удару слід піти в тінь і прохолоду, звернутися до медичного працівника.