Як отримувачам субсидії отримати відшкодування за економію енергії

З 1 травня діє новий механізм призначення житлової субсидії, яким, зокрема, передбачено монетизацію частини заощаджених житлових субсидій. Відтак, монетизація передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії (до 135 грн) або 100 кубів газу (до 695 грн), якщо ці ресурси використовувались для опалення.

Як зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Наталія Кузяк, сім’ям, які одержували житлову субсидію упродовж останнього опалювального періоду та вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів слід звернутись до 1 вересня до органу соціального захисту населення та подати заяву, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії.

Виплата коштів здійснюватиметься з вересня 2017 року на рахунок в банку чи відділення Укрпошти, за бажанням заявника. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

У Львівській області упродовж червня 2017 року підприємства-виробники та підприємства-виконавці послуг з газо-, та електропостачання надали структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки осіб, зокрема, 1162 – які заощадили електропостачання та 141 834 – які заощадили газопостачання.

Станом на 31 липня до органів соціального захисту населення області із заявами звернулось 671 осіб, які заощадили електроенергію для опалення та 67 653 осіб, які заощадили газопостачання для опалення.