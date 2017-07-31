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В Україні суди почали конфісковувати автівки з іноземними номерами

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Вищий адміністративний суд України виніс перше остаточне рішення щодо водія автомобіля з іноземними номерами. Про це повідомляє Європейська правда за посиланням на OpenDataBot.

Водієві було призначено штраф на 420 тисяч гривень, а машина була конфіскована.

Суди у цій справі пройшли всі судові інстанції, а значить, остаточне рішення можна вважати прецедентом, на який будуть орієнтуватися і інші судді.

Згідно з матеріалами справи, 17 березня 2015 року громадянин Азербайджану ввіз на територію України автомобіль Ford Tourneo в режимі тимчасового ввезення до одного року. Через рік було встановлено, що цим автомобілем керував громадянин України. При ньому була довіреність на право використання транспортного засобу на території України.

Вищий суд ухвалив, що громадянин України зобов’язаний сплатити 420 тисяч гривень – 300% від несплаченої суми митних платежів.

“Закон прямо не забороняє їзду на автомобілі з іноземною реєстрацією, але всі схеми ввезення таких транспортних засобів є сірими”, – розповідає адвокат Максим Лазарєв.

“Останнім часом з’явилася катастрофічна судова практика щодо власників таких авто. Наприклад, в рішенні Київського апеляційного адміністративного суду штраф за таке порушення становив 1,682 млн гривень (300% необхідних до сплати в законну порядку митних платежів)”, – додав адвокат.

Автівка з іноземними номерами ввозиться на територію України кількома способами: нерезидентами або через послуги іноземних юридичних осіб. При цьому рух більшості таких авто не відслідковується і не контролюється  правоохоронними та митними органами України.

Україна не може заборонити іноземцям ввозити авто, оскільки така заборона порушить міжнародні договори.

За даними державної фіскальної служби на кінець 2016 року в Україну ввезено на умовах тимчасового ввезення близько 600 тисяч автомобілів.

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