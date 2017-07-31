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У ДТП на Львівщині постраждав 3-річний малюк

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У Пустомитівському районі внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждав трирічний хлопчик. Тілесні ушкодження також отримала водій автомобіля «Опель Комбо», 47-річна мешканка Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожно-транспортна пригода трапилася 30 липня о 14.23 на автодорозі Львів – Шегині.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Опель Комбо» під керуванням 47-річної мешканки одного з сіл Пустомитівського району з автомобілем «Фіат Добло», за кермом якого перебував 30-річний житель Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди водія «Опеля» госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «перелом сідничної кістки зліва, садно чола». Пасажира «Фіату», 3-річного сина водія, доставлено у лікарню із «закритим переломом обох кісток лівого передпліччя в середній третині із зміщенням».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

 

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