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ЦВК розглядає можливість призначення виборів у 163 об’єднаних громадах

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Сьогодні на розгляді ЦВК знаходяться звернення від ОДА щодо призначення перших виборів місцевих виборів у 163 об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 722 місцеві ради. Такі дані щотижневого моніторингу Мінрегіону щодо стану формування об’єднаних громад в Україні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Найбільше ОТГ, які вже чекають на рішення ЦВК маємо у Дніпропетровській — 19, Полтавській – 14, Чернігівській та Черкаській – по 12, Волинській — 11, Херсонській – 10, Вінницькій та Сумській – по 9, Житомирській — 8, Кіровоградській та Одеській областях – по 7 громад», – повідомив Геннадій Зубко.

Ще 90 громад — на фінальних стадіях завершення процесу об’єднання:

  • по 9 ОТГ облдержадміністрації готують звернення до ЦВК,
  • 53 ОТГ приймають остаточні рішення про об’єднання,
  • 28 ОТГ чекають на висновок ОДА.

 

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