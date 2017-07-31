ЦВК розглядає можливість призначення виборів у 163 об’єднаних громадах

Сьогодні на розгляді ЦВК знаходяться звернення від ОДА щодо призначення перших виборів місцевих виборів у 163 об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 722 місцеві ради. Такі дані щотижневого моніторингу Мінрегіону щодо стану формування об’єднаних громад в Україні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

«Найбільше ОТГ, які вже чекають на рішення ЦВК маємо у Дніпропетровській — 19, Полтавській – 14, Чернігівській та Черкаській – по 12, Волинській — 11, Херсонській – 10, Вінницькій та Сумській – по 9, Житомирській — 8, Кіровоградській та Одеській областях – по 7 громад», – повідомив Геннадій Зубко.

Ще 90 громад — на фінальних стадіях завершення процесу об’єднання: