Суд запроторив до в’язниці одного із організаторів антиукраїнської провокації біля Рави-Руської

Жовківський районний суд Львівської області виніс обвинувальний вирок 24-річному киянину, який у березні 2017 року розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

У ході досудового розслідування за процесуального керівництва прокуратури слідчі СБУ встановили, що зловмисник від імені польської нацменшини готував та поширював у соціальних мережах фейкові матеріали щодо провокативних заходів 29 березня 2017 року у с.Гряда Жовківського району.

Вироком суду проросійського пропагандиста визнано винним за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років із встановленням 2-річного іспитового терміну.

Нагадаємо, антиукраїнська провокація з найманими «протестуваниками» відбулась у березні 2017 року неподалік пункту пропуску «Рава-Руська».