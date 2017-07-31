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Спека не відпустить Львів до кінця тижня

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 1 серпня по місту Львову мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 15 – 17°, вдень 30 – 32° тепла.

2 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 17 – 22°, в горах 13 – 15°, вдень 29 – 34° тепла, місцями сильна спека 35°.

3 серпня прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 17 – 22°, вдень 29 – 34° тепла.

4-5 серпня температура повітря вночі 17 – 22° тепла, вдень 29 – 34° тепла, місцями сильна спека 35° тепла.

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