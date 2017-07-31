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Прикордонники не допустили незаконне вивезення дитини за межі України

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Учора на кордоні з Польщею прикордонники Мостиського загону завадили незаконному вивезенню малолітньої дитини за межі нашої країни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними прикордонників, громадянка України разом із своєю дитиною, 2013 року народження, прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Краковець», що на Львівщині. Під час перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батька на вивіз дитини за кордон підроблений. Адже чоловік на момент видачі даного доручення на території України не перебував.

За даним фактом було поінформовано представників Національної поліції. Жінку разом із дитиною передано до правоохоронних органів.

Державна прикордонна служба нагадує, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документу слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.

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