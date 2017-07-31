Постійних потягів Київ-Львів-Перемишль стане ще більше

Укрзалізниця призначила другу пару поїздів Інтерсіті+ № 715/716 Київ, Львів – Перемишль. Потяги курсуватимуть з 24 серпня через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Про це повідомляє прес-центр Укрзалізниці.



Поїзд Інтерсіті № 715 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до ст. Перемишль (Республіка Польща) о 15:05.

На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на ст. Вінниця (09:09-09:11), Хмельницький (10:45-10:47), Тернопіль (12:12-12:14) та Львів (13:42- 13:55).

Поїзд Інтерсіті № 716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Республіка Польща) о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10.

На маршруті прямування поїзд зупинятиметься по ст. Львів (16:02 16:12), Тернопіль (17:38-17:40), Хмельницький (19:09-19:11) та Вінниця (20:47-20:49).

Довідково:

З 23 грудня 2016 року розпочав курсувати поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ, Львів – Перемишль. Прикордонний та митний контроль проводиться в поїздів під час його руху на дільниці Львів – Мостиська-2. За час курсування поїзда у сполученні Україна – Польща – Україна перевезено 120 тис. пасажирів. За червень-липень 2017 року в середньому за рейс туди/зворотно між країнами перевозиться понад 800 пасажирів, що свідчить про популярність цього напрямку.

На сьогоднішній день поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ, Львів – Перемишль користується підвищеним попитом, середня населеність поїзда у сполученні Україна-Республіка Польща становить 82%, на окремі дати – більше 90%.