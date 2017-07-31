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Понад 66 тис. українців попросили посвідки на проживання в Польщі цього року

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За перші сім місяців цього року понад 66 тисяч громадян України звернулися за посвідками на проживання у Польщі. Такими є дані польського управління у справах іноземців, передає Європейська правда.

Загалом від початку року про посвідки на проживання у Польщі попросили понад 100 тисяч іноземців. Для порівняння – за весь 2015 рік таких клопотань було зафіксовано 108 тисяч, а в перші сім місяців 2016 року – 73 тисячі.

Таким чином в порівнянні з минулим роком кількість прохань про посвідку на проживання зросла на 40%.

Найбільшу групу іноземців, які просили посвідки на проживання в Польщі, складають українці – понад 66 тисяч, далі йдуть білоруси – 5 тисяч, індійці – 4 тисячі, китайці – 3,5 тисяч і в’єтнамці – 3 тисячі.

У переважній більшості випадків (87%) йдеться про тимчасові дозволи на проживання у Польщі терміном до 3 років.

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