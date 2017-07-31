На Сокальщині під час купання у ставку втопився чоловік

У селищі міського типу Жвирка Сокальського району під час купання у місцевому ставку втопився 51-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 30 липня о 16:30 год. у сел. Жвирка Сокальського району під час купання у місцевому ставку втопився житель місцевий житель, 1966 року народження.

Тіло загиблого піднято на поверхню представниками ДСНСУ у Львівській області та національної поліції і доправлено до моргу Сокальської ЦРЛ.

Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.