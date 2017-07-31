На кордоні затримали контрабанду 20 тисяч пачок сигарет

На Буковині і Прикарпатті не допустили переміщення майже 20 тисяч пачок сигарет та затримали 4 буковинців, ймовірно, причетних до контрабанди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Так, учора ввечері в рамках активної фази спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», правоохоронцями двох областей не допущено переміщення 13,5 тисяч пачок контрафактних сигарет через кордон.

Тютюнові вироби спільна міжвідомча група у складі прикордонників відділу «Селятин», представників оперативних підрозділів Західного регіонального управління співробітників відділу «К» УСБУ у Івано-Франківській області виявила в межах населеного пункту Шепіт Косівського району Івано-Франківської області. Ящики із сигаретами правоохоронці знайшли неподалік кордону у лісі в спеціально облаштованому сховку.

Ще одну спробу незаконного переміщення контрабандного курива на українсько-румунській ділянці кордону цього ж дня не допустили прикордонники спецпідрозділу «ДОЗОР». Правопорушники, тікаючи від прикордонників, покинули поблизу кордону чотири пакунки з 4000 пачок сигарет.

Крім того, як вже повідомлялося, днем раніше, в рамках операції «Кордон-2017» прикордонники відділу «Красноїльськ» виявили чотирьох жителів Буковини, які знаходилися поблизу кордону з Румунією, без будь-яких документів. Неподалік затриманих охоронці кордону знайшли 4 ящики контрафактних сигарет, які вони,скоріш за все, намагалися переправити через кордон.

Наразі стосовно жителів прикордоння складені та направлені до суду адміністративні документи щодо притягнення їх до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.

Усі виявлені тютюнові вироби встановленим порядком передані відповідним органам.