«Галичанка» виступить у турнірі «Меморіал Хенріка Круглинського»

Львівська «Галичанка» продовжує активно готуватися до нового змагального сезону, який стартує у вересні. Окрім класичних тренувань тренери Тетяна Штефан та Анжела Савченко подбали й про змагальну практику для своїх підопічних. Так 19 – 20 серпня «Галичанка» візьме участь у міжнародному турнірі «Меморіал Хенріка Круглинського». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

«Меморіал Хенріка Круглинського» є традиційним і цього року проводитиметься вдвадцяте. Участь у ювілейному турнірі попередньо зголосилися взяти шість команд: «Галичанка» Львів, «Заглембе» (Любін), «Погонь Щецин», ГК «Ларвік» (Норвегія), «Боруссія Дортмунд» (Німеччина) та ГК «Гомель» (Білорусь). Меморіал проходитиме у місті Любіні (Польща) в залі Центру регіонального спорту.

Сильний склад учасників обіцяє зробити змагання цікавими. До прикладу, дві команди – «Ларвік» та «Гомель» – виступають у найпрестижнішому Єврокубку – Лізі чемпіонів. Додає інтриги змаганням і те, що з деякими командами «Галичанка» вже зустрічалася раніше і ці протистояння були дуже запеклими та напруженими. З чемпіонками Білорусі – ГК Гомелем – «галичанки» суперничали у Балтійській Лізі-2016/17 рр. До слова, переможницями Балтійської ліги стали гандболістки «Гомеля». А з польською «Погонню» львів’янки сходились у півфіналі Кубку Виклику сезону-2015 та у першому кваліфікаційному раунді Кубку ЄГФ-2016/17.

Також цей турнір стане першим випробуванням для оновленої «Галичанки».

Нагадаємо, що лави команди покинуло шестеро досвідчених гандболісток. Воротарка Єлизавета Гілязетдінова та польові гравці Леся Смолінг (капітан) і Олеся Парандій перебралися у закордонні клуби; Наталія Туркало та Вікторія Сідлецька завершили ігрову кар’єру; Анастасія Дорожівська перейшла на тренерську роботу. Натомість до «Галичанки» доєдналося четверо новеньких дівчат: голкіпери Вікторія Салтанюк та Луїза-Марія Воронова і польові гравці Юлія Головко та Марина Савчук (останні три гандболістки є вихованками Львівського училища фізичної культури ).