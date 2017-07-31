Директора одного із львівських училищ взяли під варту

Директору одного із львівських профучилищ, якого затримали на хабарі, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, 28 липня цього року 35-річного директора одного із місцевих училищ затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлено, що вказаний посадовець зловживаючи службовим становищем налагодив злочинні схеми системного одержання неправомірних вигод за проведення будівельних та інших робіт на об’єктах навчальної установи, а також від здійснених закупівель необхідних для училища товарів у розмірі 10% від їх вартості.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та у неділю, 30 липня обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 80 тис грн.

Довідково: за вчинення вказаного злочину чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.