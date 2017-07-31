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Димінський переписав телеканал ZIK на себе та близьких родичів

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Кінцевими бенефіціарними власниками телерадіокомпанії «Міст ТБ» (супутникова й аналогова ліцензії телеканалу ZIK), крім львівського бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, стали його дружина й дочки. Про це повідомляє Телекритика.

Відповідні зміни в ліцензії каналу Нацрада з телебачення і радіомовлення внесла на своєму засіданні 27 липня, уточнює видання.

«Уточнюється склад пов’язаних осіб. І кінцеві бенефіціарні власники – сім’я Димінських на чолі з Петром Димінським», – сказав на засіданні глава регулятора Юрій Артеменко.

Він уточнив також у представника каналу, чи впливає на ZIK хтось інший. Однак той заперечив.

Згідно Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарними власниками «Міст ТБ» є Петро, Анастасія, Жанна та Олена Димінські.

Фото: Плюс Спорт

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