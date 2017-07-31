Бережіть ліс від пожеж. Відпочиваючих закликають не палити багать у недозволених місцях

Мешканців Львівщини закликають берегти ліси від вогню і не палити багать. Про це Львівському порталу повідомили у відділі охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського ОУЛМГ.

«Значне потепління і відсутність опадів сприятиме підвищенню пожежної небезпеки в лісах, тому шановні громадяни, Львівське обласне управління звертається до Вас бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Не випадково на в’їздах до лісу присутні шлагбауми, аншлаги, що закликають громадян берегти ліс від вогню та від засмічення побутовими відходами», – мовиться у повідомленні.

Із початку 2017 року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 62 протоколи на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.

Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном «101» чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.

Фото: Бердичівський погляд