Українець провів 17 років свого життя у рабстві в іноземній державі

Безвісти зниклого українця знайшли в Азербайджані: чоловік 17 років провів у рабстві. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

У квітні 2016 року в ході поліцейської спецоперації в Азербайджані був виявлений факт незаконного позбавлення волі громадянина України, 1952 року народження, мешканця Дніпропетровщини. Починаючи з 1991 року чоловік регулярно приїжджав до цієї країни задля сезонного працевлаштування. Орієнтовно у 1999 році він потрапив до працедавця, який використовуючи фізичне насильство, змусив його до рабської праці.

«17 років чоловік провів у рабстві. За цей час цього бідолаху неодноразово «перепродавали» для використання в якості працівника у домашньому господарстві. Лише у квітні 2016 року на тваринницький фермі у Баку його було звільнено в ході поліцейської спецоперації. Знайшли у вкрай тяжкому стані. Тривалий час він не міг ані розмовляти, ані адекватно сприймати дійсність. Пройшов тривалий курс реабілітації й тепер почуває себе задовільно», – повідомив заступник глави Нацполіції.

У зв’язку із відсутністю відомостей про місце перебування цього громадянина та неможливістю встановлення його місця перебування, через 13 років після його зникнення, у 2012 році рішенням українського суду він був визнаний як безвісті зниклий та знятий з обліку за місцем реєстрації. Рідних у постраждалого не знайдено.

«У березні 2017 року паспорт громадянина нашої країни для цієї людини був відновлений й наразі спільно з Посольством України в Азербайджані займаємося його поверненням на Батьківщину. В цей же час триває розгляд справи, де він є постраждалою особою у Бакинському суді тяжких злочинів», – розповів В. Аброськін.

Він додав, що державний обвинувач виступив із вимогою покарати злочинців шляхом позбавлення волі на терміни від 9 до 10 років.