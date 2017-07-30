У Швейцарії відкрили найдовший у світі підвісний міст

Поблизу швейцарського містечка Церматт відкрився найдовший у світі підвісний пішохідний міст довжиною майже у півкілометра. Про це повідомляє ВВС.

Міст, що отримав назву “Європейський” (Europabrücke), побудували над розломом Грабенгуфер на висоті 85 метрів. Канати, на яких утримується міст, важать близько 8 тонн, а сам він обладнаний системою, що запобігає розгойдуванню.

Рада з туризму Церматта стверджує, що це найдовший у світі підвісний пішохідний міст, хоча і не найвищий: 405-метровий міст у Ройтте в Австрії розташований на висоті 110 метрів над землею.

Міст – частина туристичного маршруту між містами Грехем і Церматт на півдні Швейцарії поблизу кордону з Італією. З нього добре видно гору Матергорн.