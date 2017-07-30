Торгівля людьми в Україні набуває обертів. Більшість жертв – жінки

За перше півріччя 2017 року поліція виявила майже 150 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Це більш ніж удвічі більше, ніж упродовж минулого року, зазначають у відділі комунікації Нацполіцїї.

Працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Національної поліції України за 6 місяців 2017 року встановили 69 зловмисників, причетних до фактів торгівлі людьми. У майже 100 кримінальних провадженнях за статтею 149 Кримінального кодексу України зловмисникам вже оголошено підозру у вчиненні цих злочинів.

За 6 місяців 2017 року Національною поліцією встановлено та надано допомогу 156 потерпілим від злочинів у сфері торгівлі людьми. Найбільше серед потерпілих – жінок (119). Також потерпілими від дій зловмисників стали 37 чоловіків і 12 дітей.

Загалом поліцейськими виявлено 144 кримінальних правопорушення (проти 60 у 2016 році), передбачених статтею 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили 69 зловмисників, причетних до фактів торгівлі людьми. У 96 кримінальних провадженнях за цією статтею зловмисникам оголошено підозри.

Фахівці Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Національної поліції України зазначають, що зараз набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов’язані з сексуальною експлуатацією. Зокрема, йдеться про так звану «трудову» експлуатацію. Жертвами такого виду злочинів найчастіше стають чоловіки працездатного віку або особи з явними ознаками інвалідності, без постійного місця проживання та інші малозабезпечені категорії громадян.

Крім цього, протягом 2016 та на початку 2017 років виявлені випадки вербування громадян України з метою втягнення їх у злочинну діяльність. Для вербування потенційних постраждалих від торгівлі людьми, злочинці все частіше використовують можливості Інтернету. Зокрема, вербування відбувається шляхом створення спеціалізованих сайтів, відповідних груп у соціальних мережах, прямого контакту на сайтах знайомств, розміщення оголошень про працевлаштування тощо.

Зокрема, наприкінці жовтня 2016 року оперативники обласних підрозділів ДБЗПТЛ встановили групу зловмисників. Вони здійснювали вербування потерпілих на території України з метою трудової експлуатації. Зараз приблизна кількість осіб, які ймовірно є постраждалими від такої діяльності сягає 50 чоловік.

Крім того, у січні 2017 року за аналогічною «схемою» діяло інше злочинне угруповання. Члени ОЗГ займалися вербуванням молодих людей, які мали бажання заробити «легкі» гроші за кордоном. Протягом 2014-2016 років організатори угруповання відправили з України до Бразилії вісім людей. Через шахрайську схему українських громадян змусили стати міжнародними наркокур’єрами і перевозити у валізах кокаїн з Бразилії до Таїланду. У результаті українців затримали правоохоронні органи цих країн. Зараз вони знаходяться у бразильських і тайських в’язницях, очікуючи судові вироки за суворими законами цих країн.

Проведений працівниками ДБЗПТЛ Нацполіції аналіз свідчить, що найбільш вразливими від злочинів у сфері торгівлі людьми є жінки у віці від 18 до 26 років, а також діти від 13 до 18 років та чоловіки від 25 до 60 років. При цьому кримінальні правопорушення за фактами торгівлі дітьми є одними з найбільш латентних і складних для виявлення та розслідування. Що ж стосується основних країн призначення «живого товару», то ними є Російська Федерація, Польща, Туреччина, Україна, Німеччина, Ізраїль, Греція, Об’єднані Арабські Емірати.

Зусилля підрозділів поліції у 2017 році та попередні результати роботи у сфері протидії торгівлі людьми отримали позитивну оцінку з боку міжнародних організацій країн-партнерів Європейського Союзу, та зміцнили позиції держави у щорічному звіті Державного Департаменту США про торгівлю людьми у світі у якому Україна вийшла з контрольного списку та піднялася до 2-ї групи.