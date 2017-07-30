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Поліція затримала у Миколаєві порнобарона, що знімав у «брудних» фільмах неповнолітніх

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У пятницю, 28 липня, співробітники слідчого управління, Департаменту та відділу по боротьбі зі злочинами припинили злочинну діяльність 47-річного іноземця, який виготовляв відео порнографічного характеру. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Дівчат, як дорослих, так і неповнолітніх, він фотографував не лише у Миколаєві, а й у інших регіонах України. Встановлено, що за відверту фотосесію він платив своїм «моделям» по сто доларів США. Порно-фото викладав на своєму сайті, з чого отримував гроші.

Під час санкціонованого обшуку у його автомобілі було знайдено два ящики з жіночою білизною і речами, які допомагали зловмиснику створювати різноманітні образи для фотозйомки.

У миколаївській квартирі, яку орендував чоловік для проживання, правоохоронці виявили десятки дисків з порно-продукцією, білизну та порно-журнали с фотографіями авторства зловмисника.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України – Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство встановлює причетність також інших осіб. Вирішується питання про затримання підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.

 

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