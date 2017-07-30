Мешканців Львівщини закликають стриматись від паління сухої трави під час жнив

У теплі пори року, коли температура атмосферного повітря висока, в лісах, на торфовищах та полях виникають пожежі. Пожежі в екосистемах – найбільш масові і розповсюджені лиха, які завдають величезної шкоди ґрунтам, рослинному і тваринному світу, а також забруднюють навколишнє середовище і шкодять здоров’ю людей. У Львові з початку року вже обліковано 60 пожеж сухої рослинності та 13 пожеж на тофовищах, і близько 90% таких пожеж спричиняє людська недбалість.

«Значно зросли пожежі в екосистемах. Вже в цьому році на сьогоднішній день офіційно зареєстровано 76 пожеж, з них 60 – спалювання рослинності, 13 – пожежі на торфах і 3 – спалювання сміття. Якщо порівнювати з 2016 роком, то це в декілька разів більше, бо в 2016 році за весь рік було 28 пожеж, із них 11 – торфи і 17 спалювання рослинності. Тішить лише те, що і торік, і зараз немає смертей під час таких пожеж, хоча в області в цьому році було 2 випадки загибелі.

Зараз починаються жнива, а при жнивах дуже часто палять стерню, тому ми ще раз застерігаємо мешканців не спалювати сухостою, бо це загрожує виникненням масштабних пожеж в лісах і населених пунктах, що є дуже небезпечним для здоров’я і життя людей, особливо для тих, хто має серцеві та алергічні захворювання і проблеми з дихальними шляхами. А горіння торфу завдає значних економічних та екологічних збитків місту і загрожує виникненням надзвичайних ситуацій місцевого рівня», – розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.